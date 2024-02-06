Европейский Союз делает недостаточно для поддержки Украины и должен увеличить свою финансовую, военную и гуманитарную помощь Киеву, чтобы обеспечить поражение России в ее войне против Украины. Об этом во время дебатов в Европарламенте заявили члены всех влиятельных политических групп, сообщает DW.

Отмечается, что парламентарии предложили выделять четверть процента национального ВВП каждой страны-члена ЕС на военную помощь Киеву и принять «план победы Украины».

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в марте количество боеприпасов 155-миллиметрового калибра, переданных Украине, достигнет 500 тысяч из обещанного миллиона, впрочем, этой помощи недостаточно.