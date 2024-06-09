Иран готов содействовать урегулированию отношений между Турцией и Сирией, заявил и.о. главы МИД Исламской республики Багери Кани в интервью телеканалу CNN Turk.

«Сирийская сторона несколько раз принимала участие во встречах в астанинском процессе с участием Ирана, Турции и России. Это свидетельствует о воле сторон к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству между Сирией и Турцией. Мы приветствуем любую инициативу по инициированию взаимодействия и политического диалога между Сирией и Турцией и готовы мобилизовать все наши средства для его налаживания», — отметил он.