Словения может закупить российскую вакцину до одобрения в ЕС

Власти Словении могут закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения в европейском регуляторе. Об этом сообщает словенское агентство STA.

Консультативная группа Национального института общественного здоровья (NJIZ) рекомендовала властям республики закупить те вакцины, которые еще не получили одобрения в ЕС. Как пояснили в группе, закупленные препараты будут храниться на «карантинных складах», и могут быть использованы сразу после одобрения регулятором.

Российский препарат с 4 марта проходит процедуру экспертизы в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА), которое одобряет вакцины для использования на европейском рынке. Недавно бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Евросоюз должен закупить российскую вакцину от нового коронавируса «Спутник V», когда она пройдет проверку (aif.ru)