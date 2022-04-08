Как сообщает SME.sk, Хегер сказал, что Словакия предоставляет Украине эти системы по запросу Киева об помощи в осуществлении самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Объемы поставок не уточняются.

Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня отправились в Украину с официальным визитом, сообщала фон дер Ляйен.

Хегер писал, что в повестке дня – встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Делегация представителей ЕС намерена помочь Украине получить перспективы членства в ЕС путем создания ReformTeam, а также предложить варианты транспортировки зерна, рассказал он.

(gordonua.com)