Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
«Украинский народ мужественно защищает свою суверенную страну и нас тоже. Наш долг – помочь, а не оставаться в стороне и наблюдать за тем, как гибнут люди под ударами России», – написал он.
Как сообщает SME.sk, Хегер сказал, что Словакия предоставляет Украине эти системы по запросу Киева об помощи в осуществлении самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Объемы поставок не уточняются.
Делегация представителей ЕС намерена помочь Украине получить перспективы членства в ЕС путем создания ReformTeam, а также предложить варианты транспортировки зерна, рассказал он.
Хегер, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сегодня отправились в Украину с официальным визитом, сообщала фон дер Ляйен.
Хегер писал, что в повестке дня – встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Делегация представителей ЕС намерена помочь Украине получить перспективы членства в ЕС путем создания ReformTeam, а также предложить варианты транспортировки зерна, рассказал он.
(gordonua.com)