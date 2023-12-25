Латвия в 2023 году передала Украине почти 300 автомобилей, конфискованных у нетрезвых водителей. Как сообщил портал Delfi, суммарная стоимость этих машин превысила €900 тыс.

По информации портала, к рассмотрению в правительстве готовятся «документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в €161 880». В феврале Сейм (парламент Латвии) единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, изъятые государством.