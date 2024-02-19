Британские власти поставили на Украину почти все имеющиеся на вооружении королевских ВС самоходные артиллерийские установки AS-90. Об этом сообщил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«Великобритания поставила почти все свои тяжелые артиллерийские установки AS-90 — те, что были [на вооружении] нашей группировки в Эстонии в состоянии боевой готовности. Мы также были щедрыми в вопросе боеприпасов, но оставили у себя запасы, которые необходимы нашим силам повышенной боеготовности. Более того, мы ускорили производство снарядов калибра 155 мм и стали закупать как можно большее количество снарядов калибра 152 мм и 122 мм по всему миру. Вклад Великобритании в артиллерию Украины не ограничивается нашими артиллерийскими запасами, а гораздо больше и составляет сотни тысяч боеприпасов», — сказал Хиппи, выступая в Палате общин британского парламента.