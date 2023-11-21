Парламент Словакии, где раньше начали блокировать украинские грузовики, проголосовал за предоставление вотума доверия правительству премьер-министра Роберта Фицо. В частности, депутаты поддержали программу, которая обещает прекратить государственную военную помощь Украине, медленно уменьшить дефицит бюджета и ввести новый банковский налог. Об этом информирует Reuters.

Агентство напоминает, что Фицо одержал победу на выборах в сентябре благодаря кампании, направленной против критических СМИ, западных партнеров и либеральной политики, и 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова в четвертый раз назначила его премьер-министром. На прошлой неделе коалиция приняла свою политическую программу, а парламент поддержал ее во время голосования во вторник.

Программа, в частности, содержит предвыборное обещание Фицо прекратить официальную военную помощь Словакии Украине, несмотря на то, что соседняя страна борется с вторжением России, и добиваться прекращения военных действий.