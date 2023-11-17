Нидерланды направят новый пакет военной помощи Украине на €2 млрд.

Как сообщает #, об этом говорится в публикации Минобороны страны на сайте ведомства.

Кабмин Нидерландов уже утвердил соответствующее решение.

«Нидерланды продолжают оказывать Украине постоянную поддержку. В 2024 году правительство выделило Украине более €2 млрд. Эта сумма предназначена в основном для военной поддержки», — указано в документе.

Выделенные средства будут направлены на поставку нового вооружения и техническое обслуживание поставленных Киеву вооружений и систем.

Нидерланды также хотят внести свой вклад в укрепление противовоздушной обороны Украины, чтобы важная инфраструктура страны могла быть защищена от воздушных атак. Страна и в следующем году продолжит обучение украинских военнослужащих.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Королевство продолжает поддерживать Украину, и выделение 2 миллиардов евро демонстрирует, что Украина может полагаться и доверять Нидерландам.