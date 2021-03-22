«Следующим этапом будет расформирование всех вооруженных формирований – это логический процесс» — политолог

Вывод армянских войск из Карабаха являлся и является самым острым вопросом на сегодня для Азербайджана. Глава МИД Азербайджана не раз заявлял, что армянская сторона нарушает заявление от 10 ноября, отправляя туда свою армию.

В данном случае много вопросов возникает и к миротворческой миссии. Если они неспособны этот процесс проконтролировать и обеспечить вывод воинских подразделений, пусть дадут возможность азербайджанской армии решить этот вопрос раз и навсегда. Либо, пусть выполняют свою миссию добросовестно и не забывают, что они здесь по приглашению Азербайджана.

Недавно, бывший «пресс-секретарь» «армии» сепаратистов Карабаха Сенор Асратян, заявил о том, что Армения выводит свои воинские подразделения из Карабаха.

Уже сегодня крупнейший армянский телеграмм канал «Баграмян 26» со ссылкой на свои источники подтвердил данную информацию.

«Как сообщает высокопоставленный источник «Баграмян26», процесс по выводу военнослужащих ВС Армении из Карабаха начался. Там останутся только подразделения, состоящие из местных жителей. Призывников из Армении больше не будут отправлять служить в Карабахе», — говорится в заявлении.

При этом все желающие служить в «арцахской армии» смогут это сделать на добровольной основе.

Таким образом, безопасность данного региона Азербайджана в ближайшем будущем будет зависеть только от российских миротворцев и местных незаконных ( и скорее всего, временных) военных подразделений «арцахской армии».

Политолог Тофиг Зульфугаров сказал # , что первостепенная задача трехстороннего заявления от 10 ноября – это прекратить армяно-азербайджанский конфликт, вызванный вооруженной агрессией Армении.

«Прекращение войны возможно лишь в случае вывода всех вооруженных формирований Армении с территорий Азербайджана и восстановления международных норм. Однако, несмотря на подписания этого заявления, Армения хотела оставить какие-то вооруженные подразделения в Карабахе, что вызвало жесткую реакцию азербайджанской стороны», — сказал собеседник «Зеркало».

По его словам, сейчас Армения выводит свои войска, их воинские части покидают Азербайджан, а следующим этапом будет расформирование всех вооруженных формирований в зоне ответственности миротворческой миссии.

«Миротворцы – единственные, кто на этой территории имеют легитимное право на поддержку стабильности и безопасности в регионе. Никакие незаконные вооруженные формирования не могут заниматься этой деятельностью, а потому они обречены на роспуск», — сказал он.

Однако, данный процесс должен сопровождаться формированием каких-то сил, которые будут обеспечивать порядок в зоне ответственности по поддержанию мира, добавил эксперт.

«Когда формируются соответствующие структуры, то они формируются из двух конфликтующих сторон и посредника. В нашем случае, возможно, будет сформирована структура из азербайджанского МВД и подразделений на коммерческой основе, по типу ЧВК, в которые войдут и армяне, но они будут оплачиваться из азербайджанского бюджета. Это формирование будет патрулировать стабильность в этом регионе. Они заменят незаконные вооруженные формирования.

Это логический процесс, который должен состояться. Армяне не смогут сопротивляться этому. После этого будет восстановлен азербайджанский контроль в «Лачинском коридоре». Это также необходимое условие для того, чтобы препятствовать всем тем силам, которые продолжают саботировать совместное заявление от 10 ноября и тормозят развитие определенных процессов», — подчеркнул он.

Говоря о международной практике в подобных случаях, экс глава МИД Азербайджана сказал, что у нас специфическая реальность, и мы должны понимать, что когда завершится полный вывод армянских вооруженных формирований, останется система постконфликтных взаимоотношений.

«Что касается других вопросов, с компактным проживанием армянского населения в Карабахе, то их общая направленность предопределена тем же заявлением – это реинтеграция в Азербайджанское государство. Данный процесс предполагает, что каждый из жителей этого региона для себя должен решить, хочет ли он быть гражданином Азербайджана или нет. Либо он подчиняется Конституции Азербайджана, либо он вступает в противоречие с уголовным кодексом нашей страны. Поэтому фантазиям армян должен быть положен конец — выбор у них не большой», — отметил эксперт.

Эксперт также добавил, что миротворческая миссия, которая находится в этом регионе — это инструмент реинтеграции азербайджанских земель с армянским населением в азербайджанское государство.

«Их миссия – это один из способов участия международного сообщества в вопросе реинтеграции, которое привлекает принимающая сторона. Мы являемся принимающей стороной и заказчиками того, что они делают. Других вариантов быть не может. И президент России, и президент Турции, и даже президент Франции признал эти территории азербайджанскими. На этом вопрос исчерпывает себя», — сказал он.

Зульфугаров также сказал, что в той же России живут армяне и являются гражданами этой страны, они что, не признают законы России.

«Те, кто не признает, покидает эту страну. Или другие этнические меньшинства? То же самое. В той же Турции, проживает много наций, в том числе и армяне, и амшенцы и многие другие, они что, не признают законы Турции? Расскажу вам такую историю: в период восстановления независимости Азербайджана, СССР еще не распался, глава МИД Турции Месут Йылмаз направил ноту о признании независимости Азербайджана, а он был амшенцем и его родным языком был армянский. Причем в тот период уже шли бои в Карабахе. Так что вопрос государственных законов и интересов не может носить чисто этнический характер», — резюмировал он.