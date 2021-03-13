«Скорее всего, российские миротворцы получили минные карты, и поэтому у них там идет более успешное разминирование»

«Британская компания HALO Trust, занимавшаяся благотворительной деятельностью в Нагорном Карабахе, предоставила турецким спецслужбам карту заминированных районов Арцаха, которая позволила им успешно преодолеть оборонительные заминированные участки Армии обороны Арцаха в течение 44-дневной войны». Об этом армянскому порталу 24News сообщил представитель «президента Арцаха» по особым поручениям Борис Авагян.

«Из достоверных источников я узнал, что компания HALO Trust, действовавшая под прикрытием британской благотворительной организации и занимавшаяся разминированием, получила карты минных полей на армянской стороне во время работы в Арцахе и передала их турецким спецслужбам. Благодаря этому в ходе войны противник смог успешно пройти через заминированные районы. Под прикрытием изучения опасных зон эта компания вела разведывательные работы на всей территории Арцаха. Эта организация была основана в 1988 году Колином Кэмпбеллом Митчеллом, членом британского парламента и бывшим военнослужащим британской армии», — сказал Авагян.

В принципе, дураку должно быть ясно, что это абсолютная ересь. Зачем бы тогда высокопоставленные чиновники Азербайджана регулярно заявляли, что армянская сторона до сих пор не поделилась ни с кем картами минных полей? В конце концов, если бы Турция располагала этими картами, то не гибли бы на освобожденных землях от разрывов мин азербайджанские военнослужащие и строители. А такое ведь повторяется чуть ли не каждую неделю.

Тем более, что и сами британцы ответили на эти обвинения. Занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов британская благотворительная организация HALO Trust опровергает слухи о том, что в ходе войны или до нее передавала турецким силам карты минных полей в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении организации.

«HALO Trust осведомлена об утверждениях, что она якобы предоставила турецким силам карты минных полей во время или до карабахской войны 2020 года. Более 20 лет HALO Trust работает в Карабахе, чтобы сделать жизнь местного населения более безопасной. HALO Trust удается работать в зонах конфликтов по всему миру только потому, что это неполитическая и нейтральная организация. Это утверждение абсолютно ложно», — говорится в заявлении.

Другой случай с похожими симптомами. Бывший заместитель министра обороны Армении Артак Закарян заявил журналистам, мол, «если мы будем терпеть Никола Пашиняна у руля государства и дальше, то война не за горами, причем на территории Армении, в результате чего можем потерять Сюникскую область».

«Я почти уверен, что война будет. Аппетиты Баку и Анкары в отношении Армении не ослабевают. Смотрите, какие угрозы звучат из уст Алиева. Дескать, пусть попробуют не отдать Зангезурский коридор. Заявление же руководства Турции в поддержку Пашиняна говорит о том, что его деятельность не связана с интересами Армении», — заявил бывший замминистра. Вроде бы взрослый человек, бывший госчиновник, и должен понимать, что когда заходит речь о коммуникациях через территорию Армении, через тот же Сюник (Зангезур), то имеются в виду всего лишь пункты Трехстороннего заявления (ТСЗ), которые и Армения обязана исполнять. Но почему-то в голове Закаряна это интерпретируется как желание Азербайджана и Турции начать захват территорий Армении.

Почему вообще появляются такие мифы – про переданные карты, про готовящееся нападение на Сюник? Чем это можно объяснить? Это намеренное лукавство или какие-то психологические проблемы?

Эти моменты прокомментировал # военный эксперт, бывший сотрудник минобороны АР Джаваншир Гусейнов:

— Однозначно, все эти обвинения выглядят смешно. Какая бы иностранная компания не работала в Нагорном Карабахе до войны, если даже она занималась разминированием, то на тех территориях, которые контролировала, там была армянская армия. Значит, это прежде всего касалось населенных пунктов на оккупированных территориях. То есть, разговор шел о минах Первой Карабахской войны 90-х годов. Тогда минирование шло с обеих сторон. Плюс где-то до конца 1993 года минирование с обеих сторон проводилось в основном местными отрядами самообороны, соответственно, никаких карт минных полей не существовало.

Реально минные поля стали наносить на карты где-то уже с конца 1993 года. Поэтому с высокой вероятностью английская компания занималась разминированием неразорвавшихся боеприпасов именно Первой Карабахской войны (1991-94 гг.).

Было бы глупостью со стороны военных Армении допускать иностранную компанию на линию фронта и предоставлять ей карты прифронтовых минных полей. Во-первых, сама британская компания не стала бы заниматься разминированием этих территорий, тем более, что они входили в так называемый «пояс безопасности», и у иностранцев планов по разминированию этой зоны никогда не было. Значит, соответственно, даже если какие-то карты минных полей и были, то скорее всего можно предполагать, что это были изображения, относящиеся к границам между Агдамским и Аскеранским районами, между Джебраильским и Физулинским районами и Гадрутом и Ходжавендом (Мартуни). Я даже не думаю, что армяне устанавливали какие-то мины между НК и Лачином с Кяльбаджаром. То есть, речь может идти о центральных и южных границах бывшей НКАО.

Эти мины начала 90-х были проблемой для армянской армии и армянского населения Карабаха, а теперь это будет проблема и для Азербайджана тоже, когда мы начнем обживать эти районы, возвращать внутренне перемещенных лиц в свои родные дома. Эта проблема может решаться только техническим путем, по этапному, медленному разминированию. Карт этих минных полей нет.

Сегодня Азербайджан требует карты минных полей вдоль зоны до линии фронта по состоянию на 27 сентября. То есть, практически все укрепрайоны армянской армии на 27 сентября 2020 года имели перед собой глубоко эшелонированную, широко заминированную территорию. И сейчас всё это наши вовсю пытаются разминировать, обезвредить. Я предполагаю (скорее всего, так и есть), что российские миротворцы получили часть карт в зоне своей ответственности, и поэтому у них там идет более успешное разминирование.

Можно предположить также, что уже после подписания ТСЗ, уходящие из Агдамского, Лачинского и Кяльбаджарского районов подразделения армянской армии минировали эти территории тоже. В дополнение к тем, которые были. Значит, нам придется требовать от армян и эти новые карты.

Так что, я думаю, эти обвинения, которые выдвигает Авагян, еще и несколько провокационны. Армянская пропаганда сейчас вовсю пытается наехать на Великобританию, они считают, что Лондон поддержал Азербайджан в последней войне. И не случайно, что помимо нынешнего, несколько дней назад там случился скандал с высылкой из Еревана руководителя представительства ЮНИСЕФ – она тоже англичанка, и ее обвинили в шпионаже в пользу Великобритании.

То есть, сейчас в Армении предпринимаются попытки по всем направлениям дискредитировать Великобританию, нанести ей какой-то имиджевый урон.