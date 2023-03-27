Армянская “Грапарак” пишет, что глава сепаратистов Араик Арутюнян на днях побывал в Москве, где провёл ряд важных встреч. Информацию об этом передает Телеграм-канал Девичья башня.

По сообщению издания, речи об отставке Арутюняна пока не идёт.

«Арутюнян заявил о необходимости подготовиться к длительному и жёсткому сопротивлению: на выстрелы отвечать выстрелами, предотвращать диверсионные вылазки противника и уничтожить диверсантов, а также восстановить стабильную жизнь в стране. Не менее важной задачей является поиск альтернативных путей для укрепления обороноспособности Арцаха (Карабаха — Авт.), так как противник готовит новые провокации, которые могут перерасти в войну.

В действительности перед жителями Арцаха сегодня два пути — либо покинуть родной Арцах, либо быть готовыми силой отстаивать право на жизнь на родной земле, как это было с честью выполнено в начале 1990-х годов. Вариант интеграции с Азербайджаном исключен, потому что в итоге это приведёт к первому пути и в Арцахе, как и в другом исторически армянском регионе Нахиджеване (Нахчиване — Авт.), не останется ни одного армянина”, — передает издание.

Получается, в Москве дали некие гарантии безопасности сепаратистам? К другим выводам тут прийти сложно. Но ситуация и без того напряженная, а тут еще такие жесткие заявления из уст главного сепаратиста. Неужели в Москве и в Ханкенди не понимают, что такие выпады и такое поведение могут легко привести к вооруженной эскалации в зоне временной ответственности Российского миротворческого контингента (РМК)? А кому это надо? На вопросы # отвечают известные эксперты.

Политолог, депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков:

— Я сомневаюсь, что в Москве подбивают сепаратистскую хунту Араика на провокации против Баку. Не в том положении Россия и ее РМК, чтобы создавать новый очаг напряженности в условиях, когда ее ВС завязли в Украине. Скорее всего на жалобное нытье Араика и призывы к Москве задействовать РМК на защиту карабахских армян ему сказали: можете — защищайтесь, а от России в текущей ситуации многого ожидать не следует.

Полагаю, что и сам Араик нагнетает атмосферу опасности, чтобы сделать более выпуклой альтернативу: безнадежное сопротивление или отказ от амбиций и переговоры с Баку по реинтеграции. Скорее всего армяне будут по обыкновению лезть на рожон и, получив в очередной раз звонкий «шапалах» от наших военных, поднимут скулеж на весь мир, но в конечном счете сядут за стол переговоров и шаг за шагом начнут проявлять благоразумие. К сожалению, подобное шараханье из стороны в сторону, бесконечные провокации и противозаконные действия оплачиваются кровью и жизнями с обеих сторон. Собственные ошибки и история армян мало чему учат.

Что же касается РМК, то они больше увлечены бизнесом на армяно-азербайджанских противоречиях, а имеющиеся трудности и возможная вспышка вооруженных столкновений в зоне их ответственности, на фоне кровавой мясорубки в Украине, кажутся не слишком опасными.

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков:

— Реплика главы МИД Армении Арарата Мирзояна в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым от 20 марта 2023 года о необходимости «международного участия» в реализации «механизмов гарантии прав и безопасности населения Нагорного Карабаха» скорее может свидетельствовать, что Ереван считает подходы в этой сфере, которые на тот момент могли быть предложены Москвой, недостаточными. Обратим внимание, что несколько дней спустя о необходимости «надежных международных механизмов» в той же сфере заявил и премьер Армении Никол Пашинян на заседании правительства. То есть, Ереван считал необходимым еще раз напомнить о данной теме, а это еще раз может свидетельствовать, что там видят уровень уже обсуждавшихся на предыдущих этапах переговоров гарантий недостаточным.

Возможно, это одна из причин, почему на тот момент Сергей Лавров заявил о намерении выбрать удобные даты для трехсторонней встречи с коллегами из Армении и Азербайджана «в ближайшее время», но в течение последовавшей затем недели точные сроки такой встречи не были озвучены. Впрочем, первоочередным препятствием здесь может быть отсутствие договоренностей по возможным путям разрешения кризиса вокруг Лачинского коридора.

Достаточно интенсивные переговоры между Москвой и Ереваном в марте 2023 года (можно вспомнить и встречу тех же Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна в Нью-Дели или переговоры главы армянского парламента Алена Симоняна с вице-спикером верхней палаты российского парламента Юрием Воробьевым) могут говорить не только о попытках руководства двух государств разрешить взаимные противоречия, но и как раз об опасениях по поводу рисков вооруженной эскалации в зоне временной ответственности РМК.