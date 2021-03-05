Скорее ад замерзнет, чем Литва выдаст Тихановскую Минску

Литва не станет рассматривать просьбу белорусской Генпрокуратуры о выдаче представителя оппозиции Светланы Тихановской Минску. Об этом сообщил глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис.

По словам министра, Литва была и будет страной, где могут искать убежище демократические силы, преследуемые режимами. «Белорусскому режиму мы можем сказать – скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования», – заявил Ландсбергис.

Ранее в пятницу, 5 марта, белорусская Генпрокуратура сообщила, что обратилась к Вильнюсу с просьбой об экстрадиции Тихановской. Минск обвиняет Тихановскую и её доверенных лиц в попытках насильственного захвата власти в стране. Представители оппозиции обвинения в свой адрес отвергают.