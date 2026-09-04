Тбилисский городской суд разрешил россиянину Денису Куланину добровольно покинуть Грузию и уехать в третью страну. Как пишет Paper Kartuli, на это ему дали семь дней. Выдворять Куланина непосредственно в Россию не будут.

Куланина задержали 28 марта 2025 года и впоследствии приговорили к двум годам лишения свободы за повреждение полицейской машины во время протестов против правящей партии «Грузинская мечта». В конце августа 2026 года его помиловали.

После помилования полиция подтвердила, что Куланин может самостоятельно покинуть страну. Сторонники купили ему билет в Ереван на 1 сентября, но миграционная служба не разрешила выезд до решения суда о выдворении и поместила россиянина во временный центр размещения иностранцев.

Правозащитники опасались, что Куланина могут принудительно отправить в Россию. По данным проекта APUS, он был волонтёром штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону, выступал против российского вторжения в Украину и критиковал российские власти. Адвокат Циала Ратиани заявляла, что в случае возвращения в Россию ему может грозить преследование.

1 сентября возле Департамента миграции Грузии в Тбилиси прошла акция с требованием разрешить Куланину самостоятельно уехать в третью страну.

Департамент миграции в итоге попросил суд выдворить Куланина «в страну происхождения», то есть Россию, но предоставить ему семь дней для добровольного выезда из Грузии, в том числе в третью страну. Суд удовлетворил это ходатайство.

Протесты в Тбилиси продолжаются практически ежедневно с осени 2024 года, когда «Грузинская мечта» объявила о победе на парламентских выборах. Оппозиция не признаёт их результаты и обвиняет власти в авторитаризме и сближении с Россией. Власти Грузии обвиняют Евросоюз в поддержке протестов. (svoboda.org)