В ночь на 11 марта в Москве в возрасте 83-х лет скончался известный азербайджанский кинодраматург и общественный деятель, народный писатель Азербайджана Рустам Ибрагимбеков.

Рустам Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку в семье профессора искусствоведения Мамеда Ибрагим Ахмед оглы Ибрагимбекова и Фатимы Алекпер кызы Мешадибековой. В 1963 году окончил Азербайджанский институт нефти и химии, а затем продолжил учёбу в аспирантуре Института кибернетики Академии наук СССР в Москве. В 1967 году окончил Высшие сценарные курсы в Москве, а в 1974 году Высшие режиссёрские курсы при Всесоюзном институте Кинематографии.

Автор десятки фильмов и сценариев. Самый знаменитый из которых «Белое солнце пустыни». В сотрудничестве с Никитой Михалковым он снял такие фильмы, как «Урга. Территория любви» — удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля «Золотой лев», Государственной премии Российской Федерации; «Утомлённые солнцем» — картина, получившая «Оскара» за лучший иностранный фильм, Гран-при жюри Каннского кинофестиваля, Государственную премию Российской Федерации; и «Сибирский цирюльник», также получивший Государственную премию.

Он создал в Баку первую детскую киношколу, которая занимала почётные места во многих кинофестивалях.

В 1989 году Ибрагимбековым была основана кинокомпания «Ибрус» (Ибрагимбеков Рустам), занимающаяся производством художественных и документальных фильмов.

Был председателем Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, секретарем СКР, председателем Московского еврейского кинофестиваля, председателем Союза кинематографистов Азербайджана, членом Европейской киноакадемии «Феликс» и Американской академии киноискусства.

Allah rəhmət eləsin.