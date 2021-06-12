На 93-м году жизни скончался известный азербайджанский писатель, историк, общественный деятель, доктор физико-математических наук, профессор, академик и действительный член Национальной академии наук Азербайджана, лауреат Государственной премии и заслуженный деятель науки, кавалер ордена «Шохрат» Чингиз Гаджар.

Чингиз Гаджар родился 6 июня 1929 года в Баку, в семье радиоинженера Султан-Овейс Каджара, являвшегося сыном уроженца города Шуша и происходившего из древнего и царского рода азербайджанской династии Гаджаров, военного деятеля, подполковника русской императорской армии, кавалера боевых орденов и медалей, одного из первых азербайджанских фотографов Алигули Мирзы Каджара.

Чингиз Гаджар — выпускник Ленинградского политехнического института, Работал в Институте физики и математики АН Азербайджана, пройдя путь от старшего лаборанта до старшего научного сотрудника, был заведующим лабораторией микроволновой спектроскопии. Преподавал на факультете физики Азербайджанского государственного университета (Бакинского государственного университета).

Является автором около 200 научных трудов, в том числе 30 опубликованных за рубежом. Им впервые была проведена дешифровка спектров вращения молекул этила, пропила, изопропилового спирта и этилмеркаптана, изучена их структурная конформация и определены диппольные моменты.

В 1982 году был удостоен Государственной премии Азербайджана за комплекс работ по созданию научных основ разработки конструкций и технологии производства электронных приборов широкого применения. В 2014 году был отмечен премией имени Насреддина Туси, стал лауреатом премии им. Вавилова по научному приборостроению.

Чингиз Гаджар является автором ряда книг по истории Азербайджана, среди которых «Выдающиеся сыны древнего и средневекового Азербайджана», «Каджары», «Старый Баку», «Старая Шуша», «Нахчыван — один из древнейших городов мира». Много лет занимался коллекционированием предметов прикладного искусства Азербайджана.

Чингиз Гаджар будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Allah rəhmət eləsin!