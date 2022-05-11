Скончался известный журналист, учредитель и главный редактор газеты «Səhər» Мазахир Сулейманзаде.

Об этом АПА сообщил брат покойного Махир Сулейманов.

Мазахир Сулейманзаде скончался 10 мая в возрасте 70 лет.

Мазахир Сулейманзаде родился 22 декабря 1952 года в Баку. В 1970 году окончил среднюю школу №1 города Шамахы.

В начале 70-х годов прошлого века журналист, руководивший историко-краеведческим музеем в Шамахы, окончил школу военных корреспондентов Закавказского военного округа в Тбилиси, факультет журналистики Львовской высшей военно-политической школы. В 1974-1979 годах учился на факультете журналистики Бакинского государственного университета.

В 2005 году Указом Президента Азербайджанской Республики Мазахир Сулейманзаде был удостоен почетного звания «Заслуженный работник культуры».

Аллах рехмет елесин!