Ситуация на коронавирусном фронте остается стабильно тяжелой

В Азербайджане выявлен еще 4451 случай заражения коронавирусом (COVID-19), 4283 человека вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

39 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 175 874 факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них 111 918 человек вылечились, 1922 скончались, число активных больных – 62 034.

За последние сутки проведено 15 059 тестов на коронавирус, за минувший период – 1 953 303 теста.