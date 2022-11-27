Обнародован прогноз погоды на 28 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и вечером местами возможны дожди. Северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 10-12° тепла, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм рт.ст. до 770 мм рт. ст., относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами ожидаются дожди. В отдельных районах осадки будут интенсивными, в высокогорьях возможен снег. Местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 5-9° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 4-8° тепла.