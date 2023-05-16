Кандидат от Союза АТА Синан Оган объявил о своих условиях для поддержки одного из кандидатов во втором туре на президентских выборах в Турции.

Как сообщает АПА, об этом он заявил в передаче «Аз онче конушдум».

Оган отметил, чтобы его сторонники поддержали одного из кандидатов, должны быть выполнены базовые условия. Среди них такие вопросы, как борьба с терроризмом, приверженность национализму и репатриация сирийских мигрантов.

Кроме того, политик подчеркнул, что кандидат, которого он поддержит на выборах, должен обеспечить ему место в правительстве.