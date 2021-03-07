Сильный ветер в Баку оставил 600 абонентов без газа

7 марта в Баку и ближайших жилых массивах наблюдается сильный ветер, что порой приводит к последствиям.

Как передает Report, об этом сообщил глава отдела по связям с общественностью производственного объединения «Азеригаз» Джейхун Сафаров.

«На территории под названием «Совхоз» в поселке Бина Хазарского района Баку крыша маркета «Гардашлар» обрушилась на газопровод среднего давления диаметром 159 мм.

В связи с инцидентом временно прервано газоснабжение 600 абонентов. Руководство ПО «Азеригаз» поручило в кратчайшие сроки устранить возникшие последствия и восстановить подачу газа», — сказал он.

| 2021-03-07T12:46:38+04:00 7 марта 2021, 13:49|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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