В местах лишения свободы для заключенных создают условия, когда у них есть самое необходимое, и не более. Официально перед законом все равны, но те, у кого есть деньги, все-таки ровнее. Потому некоторые заключенные живут более комфортно, чем другие. Понятно, что за свой комфорт они платят, и деньги идут тем, кто им его устраивает.

В прошлом году на Украине появились платные VIP-камеры в следственных изоляторах нескольких регионов. Цены за проживание в них начинались от 540 гривен за сутки (чуть больше 30 манатов) и от 3060 гривен (менее 200 манатов) — за месяц. Средства, вырученные от тюремной аренды, пойдут на ремонт бесплатных камер. Считается, что это позволит снизить число взяток за улучшение условий содержания в СИЗО.

Юрист Эльчин Гамбаров считает, что в Азербайджане нужно узаконить, легализовать камеры с более комфортными условиями для заключенных:

«Все знают, что такое существовало всегда, как в тюрьмах, так и в исправительно-трудовых учреждениях, за определенную плату. Данная практика была и во времена СССР. Она будет и дальше, но можно сделать так, чтобы деньги шли не в чьи-то карманы, а в госбюджет. Если это будет легализовано, то снизится определенная нагрузка на госбюджет. За счет этих поступлений можно будет улучшить содержание других заключенных, так что это будет выгодно для всех сторон. При этом нельзя говорить о дискриминации заключенных, ведь никто не говорит о дискриминации, если один человек может позволить себе поселиться в дорогом отеле или купить дорогую квартиру, а другой нет».

В свою очередь директор Правозащитного центра Азербайджана (ПЦА) Эльдар Зейналов отметил, что у тюремной администрации всегда есть некоторый набор вполне законных средств улучшить условия содержания своих подопечных. За хорошее поведение могут перевести на улучшенные условия содержания, дать лишнее свидание, продуктовую передачу или телефонный разговор, разрешить потратить больше в тюремном магазине (ларьке), дать отличную характеристику для досрочного освобождения или замены оставшегося срока более мягким наказанием. Эти меры поощрения надо расширять, и это не вызовет неприятия ни у заключенных, ни у общественности.

Но вот создавать хорошие условия не за примерное поведение, а за плату, даже в госбюджет, по мнению правозащитника, неправильно. В этом случае в глазах остальных заключенных теряется смысл наказания: ведь их лишили свободы за то, что они покусились на чужое, решив, что ворованные деньги решат все их жизненные проблемы.

– И тут, в тюрьме, они видят, как «буржуй» (жаргонное название богатых заключенных), который совершил, может быть, даже худшее преступление, чем они, пользуется благами жизни за счет денег, может быть, даже нажитых преступным путем. Значит, решит простой заключенный, проблема не в моем преступлении, а в том, что меня слишком рано поймали и я не смог нагрести под себя достаточно денег. Тогда, значит, правильно говорят, что «вора бьют не за то, что он ворует, а за то, что дал себя поймать» и что «кто украл манат — вор, а кто украл миллион манатов — миллионер» – говорит глава ПЦА.

По его словам, нередко это провоцирует настоящую «классовую» борьбу среди заключенных. Причем человеческая природа такова, что «бедолаги» (бедняки, на жаргоне) требуют не улучшения своих условий, а ухудшения условий «буржуям». Именно поэтому «буржуи» стараются приглушить критику, улучшая за свой счет положение всем товарищам по заключению.

«В этом случае VIP-проект приносит какую-то пользу, хотя очень кособокую: условия содержания улучшаются, но преступники понимают, что они преследовали богатых на воле, могут это делать с пользой для себя и в тюрьме. Так что, – подчеркивает Зейналов, – выйдут они на свободу с искалеченным сознанием. Лучше создавать не VIP-камеры, а тюрьмы с улучшенными условиями — они нужны для хронически больных, инвалидов, стариков».