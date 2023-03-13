Для развития Китая необходима безопасность, поэтому КНР должна модернизировать армию и превратить ее в «Великую стальную стену». С таким призывом выступил председатель республики Си Цзиньпин на фоне растущей напряженности в отношениях с США, передает Reuters.

«Безопасность — основа развития, стабильность — предпосылка процветания», — сказал он на закрытии ежегодной сессии парламента.

Ожидается, что правящая Коммунистическая партия ужесточит партийный надзор за вопросами безопасности. Этот шаг был предпринят после того, как Си заменил высокопоставленных сотрудников службы безопасности своими доверенными союзниками.

Си также сказал, что Китай должен достичь большей независимости и мощи в области науки и техники. Этот призыв прозвучал на фоне блокировки Соединенными Штатами доступа Китая к оборудованию для производства микросхем и другим передовым технологиям.