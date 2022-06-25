Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Cи Цзиньпин 1 июля прибудет в Гонконг на 25-ю годовщину передачи города материковому Китаю, сообщает Синьхуа.

Поездка станет первым визитом Си Цзиньпина за пределы материкового Китая с января 2020 года, когда в стране случилась вспышка COVID-19. Сообщается, что председатель КНР также примет участие в церемонии инаугурации нового правительства Гонконга, в том числе нового главы городской администрации Джона Ли, который сменит на этом посту Кэрри Лам.