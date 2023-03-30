Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК), а также народ страны должны быть готовы к возможной масштабной войне. Об этом он сообщил в ходе ежегодного заседания парламента, передает журнал Foreign Affairs.

Авторы статьи обратили внимание на содержание четырех речей Си Цзиньпина в ходе заседаний, на которых он заявлял, что «готовит Китай к войне». Кроме того, обозреватели указывают, что председатель КНР призывал генералов НОАК «не бояться воевать и принимать трудные решения».

«Мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения. В новую эпоху НОАК настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий», — приводит издание слова китайского лидера. (gazeta.ru)