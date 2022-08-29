Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой заявила, что королевство продолжит поддерживать Киев. Об этом сообщает шведский портал Sydsvenskan.

По ее словам, страна готова выделить Украине новый пакет помощи на 1 млрд крон (около 100 млн долларов), половина из которого будет представлять военную поддержку.

«Швеция продолжит оставаться близким другом и сторонником Украины. Будет запущен новый пакет поддержки стоимостью один млрд крон. 500 млн крон пойдут на военную поддержку. Официальное решение будет принято в ближайшее время», — рассказала Андерссон.