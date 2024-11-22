Правительство Швеции приняло решение о выделении по 25 млрд крон ($2,25 млрд) в 2025 и 2026 годах на военную поддержку Киева. Кроме того, кабинет готов выделить средства ВПК Украины на массовое производство ракет большой дальности и БПЛА, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон на пресс-конференции после переговоров со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.

«Они будут производиться на Украине украинской оборонной промышленностью, но будут финансироваться Швецией», — прокомментировал шведский политик.

Йонсон добавил, что детали нового пакета будут объявлены в январе.