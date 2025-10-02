Президент США Дональд Трамп изучает возможность поставки Украине крылатых ракет большой дальности Tomahawk и Barracuda для нанесения ударов по объектам на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

Газета также писала со ссылкой на источники, что США предоставят Киеву данные о целях в России и просят НАТО оказать Украине аналогичную поддержку. Это связано с тем, что американская администрация рассматривает возможность отправки Киеву «мощного оружия, которое могло бы поразить больше целей», сообщили собеседники издания.

В публикации отмечает, что Трамп недавно подписал указ, разрешающий разведывательным службам и Пентагону помогать Киеву в нанесении ударов.

При этом, как сообщили источники The Wall Street Journal, Вашингтон просит союзников по НАТО оказать Украине аналогичную поддержку.