Шведское правительство еще раз подтвердило свое намерение не вступать в НАТО, вместе с тем, Стокгольм будет сочетать свой нейтралитет с увеличением боеготовности вооруженных сил и углублением международного сотрудничества в области обороны, следует из внешнеполитической декларации Швеции.
«Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности неизменна. Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая держится на двух столпах: укрепление национального потенциала и расширение международного сотрудничества в области обороны», — говорится в декларации.
В документе также отмечается, что единственной возможностью к снижению напряженности в Европе является продолжение дипломатического диалога. Однако, как говорится в декларации, «Швеция не будет пассивной, если катастрофа или нападение обрушатся на другую страну ЕС или скандинавскую страну».