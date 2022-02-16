«Правительство не намерено подавать заявку на вступление в НАТО. Линия политики безопасности неизменна. Наш нейтралитет служит нам на благо и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Мы сочетаем это с оборонной политикой, которая держится на двух столпах: укрепление национального потенциала и расширение международного сотрудничества в области обороны», — говорится в декларации.