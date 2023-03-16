Правительство Швеции готово передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer и 10 танков Leopard 2.

Как пишет Dagens Industri, об этом говорится в поправках в бюджет, которые шведское правительство представило сегодня парламенту страны.

«САУ Archer дадут украинцам возможность уничтожить российские артиллерийские системы», — говорит министр обороны Пол Йонсон.

Суммарно восемь САУ и 10 танков оценивают в чуть более чем шесть миллиардов крон. Это деньги, которые Вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы заменить эту технику.

Archer — самоходная артиллерийская установка с восьмиметровыми пушечными стволами, установленная на грузовиках. Она способна быстро передвигаться, быстро стрелять, и он имеет большую точность.

По дальности стрельбы Archer не может конкурировать с американской реактивной артиллерийской системой Himars. Но, по словам министра обороны Йонсона, Archer является хорошим дополнением к Himars и будет использоваться в первую очередь для уничтожения вражеской артиллерии.

«Можно сказать, что система Archer — это снайперская винтовка, а не дробовик. Уникальностью Archer является именно способность наносить чрезвычайно глубокие удары по артиллерии противника», — говорит он. (УНИАН)