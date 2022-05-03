Швеция ожидает защиты со стороны НАТО на время рассмотрения ее возможной заявки на членство в альянсе. Это будет осуществляться за счет роста числа учений и визитов военных кораблей, что приведет к усилению присутствия сил НАТО вблизи королевства и Финляндии, заявил во вторник в интервью телеканалу SVT министр обороны страны Петер Хультквист.

«В такой ситуации мы ожидаем большего военного присутствия со стороны стран, с которыми мы обычно сотрудничаем, и со стороны НАТО», — сказал он.

Хультквист считает важной гарантию готовности защиты Швеции и Финляндию. «Практическим выражением может быть присутствие в этом районе ВВС, военно-морских частей, войск, которые участвуют в различных учениях, — рассказал он. — Если мы окажемся в ситуации, когда подадим заявку на членство в НАТО, тогда будет нужна страховка, и тогда вы должны рассматривать ход событий в этой перспективе».

«Что касается самого решения [о подаче Швецией заявки на членство в НАТО], то я вам расскажу, как мы смотрим на это, после того, как будет принято решение, какой выбор политики безопасности мы делаем», — добавил министр. (ТАСС)