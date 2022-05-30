Швеция собирается отказаться от оружейного эмбарго в отношении Турции, чтобы Анкара сняла свои возражения против принятия Швеции в НАТО. Об этом сообщила шведская газета Expressen, по данным которой, курирующее экспорт оружия государственное агентство Швеции собирается выдать разрешения на продажу продукции шведских оборонных компаний Турции.

Представитель шведского ведомства в интервью Expressen заявил, что главная причина планируемой отмены запрета — желание Стокгольма вступить в НАТО. Он подтвердил, что отмена эмбарго имела бы в основном символическое значение, потому что Турция никогда не размещала в Швеции существенные оборонные заказы.

Швеция и Финляндия ввели оружейное эмбарго против Турции вместе с остальными странами ЕС в 2019 году в связи с проводимыми Турцией антитеррористическими операциями в Сирии.

Турецкий эксперт Халил Каравели сообщил Expressen, что отмена такого запрета Швецией имеет для Анкары очень важное символическое значение.

В общей сложности Турция выдвинула к Швеции пять требований, при выполнении которых Анкара будет согласна на принятие Швеции в НАТО. Переговоры между Стокгольмом и Анкарой продолжаются, но обе стороны не комментируют их детали. Два требования связаны с оружием: отменить эмбарго в отношении Турции и прекратить поставки оружия и военного снаряжения курдам.