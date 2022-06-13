Швеция может отменить эмбарго на поставки оружия Турции, если Турция откажется от возражений против ее вступления в НАТО, приводит слова министра иностранных дел Швеции Анн Линде турецкий сайт Аhval.

«Швеция является страной с самыми строгими правилами экспорта оружия в мире, но некоторые вещи, связанные с внешней политикой, политикой безопасности и обороны, могут измениться, если она станет членом НАТО», — сообщила Линде.

Отмечается, что Турция призвала Швецию и Финляндию отменить эмбарго на поставки оружия в страну в качестве условия их вступления в НАТО и прекратить поддержку террористов в Сирии. По словам Линде, Швеция не отправляет оружие группам, которые Турция считает террористическими организациями. Она заявила, что Швеция будет способствовать полной безопасности НАТО, включая Турцию, если она станет страной-членом альянса.

Ранее Финляндия отказалась выполнять одно из условий Анкары для вступления в НАТО, а именно — экстрадировать в Турцию лица, которых считают в республике участниками движения проповедника Фетхуллаха Гюлена или Рабочей партии Курдистана (РПК) (обе организации признаны в Турции террористическими).

Турция выдвинула для Швеции и Финляндии 10 условий, при выполнении которых Анкара снимет вето на членство двух скандинавских стран в НАТО. Они касаются запрета деятельности организаций, которые в Турции признаны террористическими, а также снятия ограничений с оборонной промышленности Анкары. («Газета.Ru»)