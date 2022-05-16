Правительство Швеции направит представителей в Турцию для разрешения существующих недоразумений в связи с возможным вступлением королевства в НАТО.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник сообщает телеканал SVT со ссылкой на министра обороны Петера Хультквиста.

«Мы направим группу официальных лиц, которые проведут обсуждения и диалог с Турцией, мы посмотрим, как будет решаться этот вопрос и в чем он заключается на самом деле. Но сигналы, которые мы получили от НАТО, заключаются в том, что существует соглашение о том, что и Швеция, и Финляндия должны быть приняты в альянс», — заявил он.

В понедельник в парламенте Швеции пройдут дебаты по вопросу вступления в НАТО, а правительство встретится, чтобы одобрить заявку на вступление в альянс. «Когда именно будет отправлена заявка, я не могу сказать, но решение будет принято сегодня», — пояснил Хультквист.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в пятницу заявил, что Анкара не считает позитивной возможность вступления в НАТО Финляндии и Швеции, так как «скандинавские страны являются гостевым домом для террористических организаций» — членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. В субботу возмущение этим высказал и глава МИД Мевлют Чавушоглу. Он отметил, что большинство жителей Турции выступает против присоединения Финляндии и Швеции к НАТО и просит Анкару заблокировать процесс, однако она намерена обсудить это со своими союзниками по альянсу, а также Хельсинки и Стокгольмом.