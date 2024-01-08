Швеция направит в Латвию в 2025 году — после, как ожидают в Стокгольме, окончательного вступления в НАТО — 800 военных. Об этом заявил на на конференции «Народ и оборона» премьер-министр королевства Ульф Кристерссон.

«Правительство решило, что сокращенный батальон Швеции примет участие в составе сил [НАТО] под руководством Канады в Латвии», — приводит его слова газета Dagens nyheter.

Задачей шведских военных, откомандированных из расквартированного на юге Швеции у города Лунд полка P 7, станет «охрана границы страны в рамках союзной группы», созданной для «устрашения России в целях недопущения ее нападения». Они станут частью сил Enhanced Forward Presence (EFP, «Расширенного передового присутствия НАТО»), в рамках которых разные страны — члены альянса размещают свои войска в самых восточных странах блока на непродолжительные периоды времени. Силы EFP в Латвии возглавляет Канада, личный состав насчитывает свыше 2 тыс. военнослужащих.

По данным газеты, Швеция направит в Латвию механизированный батальон с бронетехникой. Речь может идти о многоцелевой колесной бронированной машине AMV 360, боевых машинах пехоты Stridsfordon 90 и, возможно, танках «Леопард» (основной боевой танк Stridsvagn 122).