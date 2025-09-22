Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об одобрении указа президента «О направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства». Соответствующий проект закона №14059 от 22 сентября обнародован на сайте парламента.

«В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессионального освоения ее использования для защиты суверенитета территориальной целостности Украины», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона предлагает одобрить решение президента о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства:

— в Турецкую Республику корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины «Гетман Иван Мазепа» (типа «Ada») в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих;