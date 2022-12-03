Швеция экстрадировала в Турцию Махмута Тата, приговоренного к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения за членство в террористической организации РКК/КСК, сообщает Агентство Анадолу.

Согласно полученной информации, Тат подал прошение о предоставлении убежища в Швеции в 2015 году в связи с приговором к тюремному заключению, но получил отказ.

Некоторое время назад Тат был задержан полицией в Швеции и доставлен в следственный изолятор в Мёльндале. Тата, после завершения необходимых процедур, отправили самолетом в Турцию.

Самолет, доставивший Махмута Тата в Турцию, вечером приземлился в аэропорту Стамбула.

Полиция забрала Тата из самолета и доставила в отделение полиции аэропорта Стамбула, где он прошедший медосмотр.

Дело Махмута Тата, приговоренного к 6 годам и 10 месяцам тюремного заключения за членство в террористической организации РКК/КСК, будет передано в суд для разбирательства.