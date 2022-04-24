Швейцария наложила вето на запросы властей Германии о реэкспорте на Украину боеприпасов, которые используются в немецких боевых машинах пехоты (БМП) типа Marder, сообщила в воскресенье швейцарская газета SonntagsZeitung.
Как уточняет издание, для БМП типа Marder используются боеприпасы, произведенные в Швейцарии, однако Конфедерация ограничивает их реэкспорт в зоны конфликтов.
Представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) сообщил газете, что Германия направила два запроса о передаче боеприпасов Украине.
«На оба запроса Германии были даны отрицательные ответы со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законом «О военных материалах», — цитирует газета представителя SECO.