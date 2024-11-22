Правительство Австралии отклонило заявление на получение визы бывшего министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед.

Как передает «Анадолу«, об этом сообщает газета The Australian.

Министерство внутренних дел Австралии письменно уведомило бывшего израильского министра, которая обратилась за визой для участия в конференции в столице страны Канберре, о своем решении.

Согласно этой информации, заявление Шакеда на визу было отклонено на том основании, что это может «очернить» часть австралийского общества и «разжечь конфликт» внутри сообщества.

В своем заявлении газете Шакед сказала, что решение Австралии является «позорным».

Данная конференция организована в Канберре Советом по делам Австралии/Израиля и евреев и аналитическим центром «Стратегический анализ Австралии».

Айелет Шакед занимала пост министра юстиции в Израиле в 2015-2019 годах и министра внутренних дел в 2021-2022 годах.