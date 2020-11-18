Шуша возродится, но варварство армян не забудется

Историческую значимость 8 ноября 2020 года, когда была освобождена из армянской оккупации великая Шуша, еще многие столетия будут обсуждать новые и новые поколения азербайджанцев. Да, ценен каждый уголок нашей земли, освобожденный из-под армянской оккупации, но вряд ли кто-то будет отрицать особую значимость возврата нашей великой Шуши.

Именно тут в XVII-XIX веках складывается шушинская школа мугама, во главе которой стоят крупные исполнители мугама — ханенде. Школа эта прославилась не только в Закавказье, но и на всём Ближнем Востоке. Энциклопедия Британника связывает известность города с особой ролью, которую он играл в сохранении и развитии всех жанров этого древнего вида искусства.

Шуша, славившаяся как центр азербайджанской музыкальной культуры, была одной из первых городов, где стали устраиваться концерты народной музыки. В 1898 году здесь был поставлен первый музыкальный спектакль на азербайджанском языке — «Меджнун на могиле Лейлы». Русский исследователь восточной музыки В.Виноградов пишет в своей книге о Шуше: «Здесь много музыки, здесь больше, чем в любом из районов Азербайджана, можно услышать народных песен, танцев, певцов, инструменталистов».

Шуша — город, который дал жизнь многим выдающимся деятелям азербайджанской и мировой культуры. В XVIII веке здесь жил и творил знаменитый азербайджанский поэт и визирь Карабахского ханства Молла Панах Вагиф. В Шуше творила также Хуршидбану Натаван, известная, как «Хан гызы» (ханская дочь) — азербайджанская поэтесса, дочь последнего карабахского хана. Узеир Гаджибеков – выдающийся композитор и дирижёр, дважды лауреат Сталинской премии, также был родом из этого карабахского города. Здесь родился отец известного певца Рашида Бейбутова – Меджид Бейбутов, который также был популярным исполнителем своего времени.

Шуша является и городом, в котором родился корифей национального певческого искусства Муртуза Мешади Рза оглы Мамедов. С раннего детства он выделялся необыкновенными музыкальными способностями, поэтому и получил прозвище Бюльбюль (в переводе с азербайджанского – «соловей»). Именно Бюльбюль синтезировал лучшие приемы азербайджанского национального пения с русской и европейской классической традицией, создал в Азербайджане новую вокальную школу. Бюльбюль скончался 26 сентября 1961 года в Баку. Похоронен на Аллее почётного захоронения. А в за два месяца до кончины певца состоялся его концерт в Шуше, в зале бывшего реального училища, на котором присутствовали тысячи слушателей.

Увы, с 1992 года великая Шуша находилась под оккупацией. Армянские варвары разграбили город. Доказательством варварского отношения к азербайджанским памятникам на оккупированных территориях являются установленные под открытым небом во дворе Национального музея искусств бюсты Узеиру Гаджибекову, Бюльбюлю и Натаван. Их удалось спасти лишь чудом. Ведь армянские оккупанты в свое время демонтировали бронзовые бюсты и вывезли их в Грузию на металлолом. Узнав об этом, Баку через подставные грузинские фирмы выкупил у армян и переправил в нашу столицу бюсты корифеев азербайджанской культуры. И сейчас все могут видеть, что с ними сделали армянские варвары. Они изрешетили памятники пулями. Любой желающий, в том числе зарубежные дипломаты и журналисты, могут увидеть бюст Натаван с покрытой платком головой, держащую книгу в руке с отбитым большим пальцем, бюст Гаджибекова в двубортном пиджаке и сломанных очках, изрешеченный пулями бюст Бюльбюля.

Эти памятники решено было не реставрировать, дабы весь мир увидел степень варварства армянских оккупантов. Кстати, была проведена экспертиза, благодаря которой известно, с какого расстояния и оружия расстреливались эти памятники. В любом случае, после освобождения Шуши, эти бюсты, скорее всего, будут возвращены в освобожденную колыбель нашей культуры.

Но на том не заканчивается длинный список примеров варварства со стороны армянских оккупантов. В Сети опубликованы видеокадры, где показан разрушенный дом великого азербайджанского певца Бюльбюля и еще один его бюст. К слову, это родовой дом посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюль оглы. Несложно представить себе его чувства после появления в сети соответствующих видеокадров. Кстати, Полад Бюльбюль оглы дважды после оккупации Шуши посещал этот город в составе большой делегации деятелей армянской и азербайджанской культуры и тогдашнего посла РА в России. Было это в 2007 и 2009 годах. Так вот, уже тогда дом Бюльбюля был в ужасном, полуразрушенном состоянии. С тех пор, так любящие кричать на весь мир о своей «высокой и древней культуре» армяне, завершили варварский разгром дома. Разобрано то, что в 2007 и 2009 годах еще не было разворовано.

Безусловно, этот дом Бюльбюля будет восстановлен. Более того, я глубоко убежден в том, что посол Полад Бюльбюль оглы после завершении своей дипломатической миссии в РФ вернется в Шушу и построит себе там новый дом. Будут проводиться в Шуше и многочисленные международные музыкальные фестивали, город станет настоящей туристической Меккой Азербайджана и всего региона. Вернет он себе и славу жемчужины азербайджанской культуры. Но о том, что сделали армянские оккупанты, как варварски они уничтожали нашу культуру, забывать нельзя никому и никогда.