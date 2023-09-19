Грузовой автомобиль марки Shacman Howo, принадлежащий Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) 19 сентября около 4 часов утра подорвался на противотанковой мине на 58 км дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша.

В результате взрыва на месте скончались, находившиеся в автомобиле сотрудники агентства Садыхов Самир Садыхович 1970 г.р и Гулиев Фархад Гусейнага оглу 1965 г.р., сообщило ГААДА.

Транспортное средство «подорвалось на противотанковой мине, заложенной диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований, действующих в зоне временного размещения российского миротворческого контингента», в свою очередь сообщила СГБ Азербайджана.

По факту в в ведомстве открыто уголовное дело по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), 120.2.1, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.10, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по мотиву национальной ненависти или вражды), 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение организованной группой оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и др.статьям Уголовного кодекса Азербайджана.

По уголовному делу проводятся комплексные следственно-оперативные мероприятия, о его ходе общественности будет предоставлена ​​дополнительная информация, сказано в заключение пресс-релиза СГБ.

Отметим, что автомобильная дорога Ахмедбейли-Физули-Шуша была построена после войны 2020 г. и сдана в эксплуатацию осенью 2021 г. (Turan)