Штаны для правды

Юбилей, однако. Как известно, день национальной прессы отмечается в Азербайджане ежегодно 22 июля в день выпуска в 1875 году первого печатного издания — газеты «Экинчи» («Пахарь», 1875-1877) выдающимся азербайджанским просветителем Гасан-беком Зардаби. Стало быть, в этом году отмечаем 145-летие отечественной прессы. Которая пережила самые разные времена, которую гнули и придавали разную форму, в соответствии с «особенностями текущего момента».

Понятно, что времена, когда Зардаби начал выпуск «Экинчи», сильно отличались даже от периода, когда просуществовала АДР. Тем более — от советского периода в жизни Азербайджана. Ну и со временем повторного обретения нашей страной независимости сравнивать период появления первой азербайджанской газеты некорректно. И все же, есть критерии, неподвластные времени, неизменно долженствующие присутствовать, дабы журналистов называли представителями «четвертой власти», а не лицами с заниженной социальной ответственностью. Это – неподкупность, принципиальность, наличие внутренней свободы и смелости, высокий профессионализм и понимание ответственности за каждую написанную строчку, уважение к читателю.

Обладают ли всеми этими качествами тысячи и тысячи отечественных носителей журналистского удостоверения? Нет, не обладают. А вот тех, кто пришел в профессию случайно, кто задержался в ней исключительно по причине жуткого дефицита личностей в нашем цеху, как и просто рвачей и конъюнктурщиков — огромное количество. И, что примечательно, они всегда и кричат громче всех, бьют себя тапками в грудь, требуют преференций. Не способные отличить Фукуяму от Фукусимы штампуют сворованные тексты и претендуют на роль властителей дум. Пойманные за руку на плагиате не опускают стыдливо головы, а продолжают торговать чужими мыслями, получая регулярные барыши с украденного.

Виновники поистине немыслимых скандалов, вызванных публикацией дезинформации или глупости, не переквалифицируются в дворники, а продолжают менторствовать. Во главе многих изданий, в том числе и имеющих славные традиции, стоят те, кто не прошел путь от стажера до корреспондента и от корреспондента до обозревателя. Куча дам и господ в дорогих одеждах, умеющих вовремя и кому нужно улыбнуться, глубокомысленно промолчать, вовремя предать и, значит, предвидеть — таковы, в своей основной массе, главреды многих отечественных СМИ. И руководствуются они в общении с коллективом правилом — «я начальник — ты дурак».

Почему же многие носители корочки журналисты все это терпят? Потому, что они случайные в профессии люди, не уверенные в своих способностях посредственности, исполнители крайне примитивных заданий и поручений. Чтобы убедиться в правоте моих слов, достаточно спросить себя — сколько новых и ярких авторов появилось в последние 10 лет? Их единицы. При том, что факультеты журналистики отечественных вузов ежегодно выпускают тысячи тех, кто вроде бы являются представителями нашей братии. Где все они?!

Да, солидный процент отсеивается еще в первые годы. Многие жаждут получения баснословных гонораров и зарплат, но мало кто готов годами идти к этому. Плюс, действительно, ныне труд журналиста оплачивается не ахти как. При этом, читатели требуют от нас, получающих весьма скромные деньги за тексты, чего-то уровня ведущих мировых СМИ. Поди и объясни людям, что качественное журналистское расследование или исследование занимает много времени, что шедевры невозможно выпускать конвейерным способом. Особенно, если тебе за написанное платят сущие гроши.

А платят тебе так потому, что созданы поистине трагикомичные формы финансирования СМИ. Рынок рекламы в СМИ скукожился, он не в состоянии обеспечивать хорошую прибыль даже ведущим изданиям страны. В итоге, практически нет не только прибыльных, а даже рентабельных, не висящих тяжелым грузом на чьей-то шее, изданий. Отсюда — готовность подавляющего большинства отечественных СМИ выполнять функции пропагандистские, что не есть журналистика в ее чистом виде.

Может ли быть доверие к таким СМИ, могут ли они формировать повестку дня? Ответ очевидный — не могут. Отсюда — рост числа просмотров вывешиваемого на интернет-каналах и в социальных сетях, которые легко и просто используются, в том числе, и с целью распространения дезинформации, клеветы, откровенной «заказухи». Тут ведь ровно, как в известном изречении Уинстона Черчилля: «Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны». Вот именно этого, «штанов для правды», я и желаю отечественной журналистике. Не хотелось бы, чтобы и свой полуторавековой юбилей она встречала в своем нынешнем состоянии бессилия перед проблемами и быстро тиражируемой ложью.