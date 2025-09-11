Зангезурский коридор имеет не только региональную, но и международную значимость.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом журналистам заявил специальный представитель Турции по нормализации отношений с Арменией Сердар Кылыч.

«Эта коммуникация очень важна. Зангезурский коридор имеет решающее значение для обеспечения связи не только между Арменией и Турцией, но и со всей Центральной Азией и тюркими государствами. Мы стремимся открыть его в короткие сроки, следуя указаниям нашего президента, и внести вклад в экономику обеих стран, и в особенности Игдыра и Карса», — отметил Кылыч.

Касаясь нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, он отметил, что совместно со спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном ведется работа, нацеленная на экономическое развитие двух стран и региона в целом.

Дипломат сообщил, что возглавляемая им делегация направится в Ереван через погранпункт Алиджан в Ыгдыре для проведения ряда встреч.