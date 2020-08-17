Штаб Трампа согласился с тем, что Камала Харрис имеет право баллотироваться в вице-президенты

Белый дом согласился в воскресенье с тем, что сенатор от Калифорнии Камала Харрис может баллотироваться в вице-президенты, положив конец предположениям, повторенным президентом Дональдом Трампом, что у нее нет такого права из-за того, что она якобы не родилась в США, сообщает Голос Америки.

Бывший вице-президент Джо Байден выбрал 55-летнюю Харрис в качестве своей напарницы на выборах в ноябре. Она родилась в 1964 году в Окленде, штат Калифорния. Ее мать эмигрировала в США из Индии, чтобы учиться в аспиринтуре, а ее отец родом из Ямайки. Таким образом, она стала первой чернокожей женщиной, которая будет включена в список одной из главных партий на президентских выборах в США.

В соответствии с Конституцией, она является американкой по праву рождения, поскольку родилась в США.

«По нашему мнению, это дело закрыто», – заявил советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер программе «На этой неделе» на канале АВС.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоус заявил CNN, что Трамп согласен с тем, что Харрис имеет право стать вице-президентом при Байдене, если они победят Трампа и вице-президента Майка Пенса на выборах 3 ноября.