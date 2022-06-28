Голливудский актер Шон Пенн, который снова приехал в Украину, снимает документальный фильм о полномасштабном вторжении РФ. Об этом в Instagram сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства опубликовал короткое видео, записанное во время встречи со знаменитостью. Известно, что Пенн уже побывал в Буче и Ирпене, где своими глазами увидел последствия преступных действий российских оккупантов.

«Актер и режиссер Шон Пенн снимает документальный фильм о войне в Украине. С первого дня полномасштабного вторжения он был в Киеве и видел, что такое российская агрессия. Вскоре всю правду о войне благодаря его фильму сможет увидеть и весь мир. Шон, спасибо за поддержку нашего государства и наших людей!» – написал Зеленский после встречи со звездой.

Кроме съемок документальной ленты, актер также помогает украинским пилотам истребителей получить помощь от США. Об этом говорилось в эфире CNN.

«Это не слишком большой вопрос, это очень практический вопрос. Если будет возможность поражать российские самолеты, это будет значительная помощь американских властей» , — заявил Шон.

На вопрос ведущего о том, что в Вашингтоне считают такую поддержку потенциальной угрозой эскалации, он сказал, что в Украине каждый день гибнут люди, и такая помощь только поспособствует завершению войны.

«Я не придерживаюсь такого мнения, мы сказали, что будем помогать Украине, мы помогаем по сей день. То, что происходит в Украине – это уже и есть широкая эскалация. Если будет принято соответствующее решение, главный вопрос как долго будет продолжаться его имплементация», – добавил Пенн.