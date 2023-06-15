Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо обсудить гарантии безопасности Украины.

Как сообщает # со ссылкой на «Украинскую правду», канцлер отметил, что Берлин давно обсуждает этот вопрос со своими важными союзниками.

Шольц сказал, что после окончания войны России в Украине должна быть обеспечена безопасность.

Он подчеркнул, что призывы некоторых сторон заморозить конфликт и легализовать российскую оккупацию не являются предметом обсуждения.

«Ясно, что президент России хочет захватить территории некоторых соседей, у него есть такой план по Украине, и совершенно очевидно, что такой же план есть и по Беларуси», — сказал канцлер.

По этой причине Олаф Шольц отметил важность поддержки Украины и проведения содержательных дискуссий о гарантиях безопасности.