Французский вояж премьер-министра Армении Никола Пашиняна обернулся не очень приятной новостью для Москвы. Не секрет, что с приходом к власти в Армении Пашинян, ставленник Сороса, с места в карьер, резко изменив ориентиры страны, взял курс на Запад. А это подразумевало постепенное отдаление от своего сюзерена – России.

На протяжении всего времени нынешние власти то завуалированно, то в открытую демонстрировали намерения сменить российский «зонтик» на западный. После 44-дневной войны антироссийские настроения усилились. И, начиная с 2020 года, в этом вопросе наблюдалась лишь положительная динамика.

Очередной эскапад Пашиняна в адрес Москвы был совершен на недавно прошедшей конференции по безопасности в Мюнхене, когда армянский премьер заявил, что «Армения – не союзник России в вопросе Украины».

Это был тревожный звоночек для Кремля, так как до этого Ереван, как правило, занимал нейтральную позицию в вопросе голосования в ООН по украинскому вопросу.

И вот не прошло и недели, как он выступил с новым заявлением, теперь уже в Париже, которое, вряд ли, приведет в восторг Кремль.

Однако до последнего момента все происходило на вербальном уровне, не доходя до конкретики.

Так, вчера в интервью France 24 Никол Пашинян громогласно заявил, что Армения приостанавливает свое участие в ОДКБ.

«Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021-2022 годах», — обиженным тоном сказал армянский премьер.

Нытье по поводу того, что ОДКБ в трудные для Армении минуты выкинула ее на обочину жизни, мы слышали еще во время 44-дневной войны.

Мол, ОДКБ не пришла на помощь своему вялому члену, когда азербайджанская армия громила армянских оккупантов по всем фронтам. Пашинян как тогда, так и сегодня не понимает сути им же сказанного. Или не читал Устав ОДКБ.

Ну не могла ни Россия, ни другие члены организации оказать помощь Армении, так как боевые действия велись на ТЕРРИТОРИИ Азербайджана. Такая же ситуация наблюдалась осенью 2021-2022 годов, когда Азербайджан жестко пресек армянские провокации на условной границе.

Неужели Пашинян этого не понимает? Думается, что это не совсем так. Каким бы дилетантом в политике не был армянский премьер, но такие прописные истины его мозг все же способен переварить. Скорее всего, дело в том, что под такими смехотворными предлогами, он медленно, но верно пытается выдернуть Армению из ОДКБ и подложить под Запад. Проще говоря, выслужиться перед своими новыми хозяевами, среди которых главной бандершей «блудной сестренки» является Франция.

Попутно Пашинян заявил, что Россия «открыто призвала армянское население свергнуть власть», и «эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает».

Кстати, разошедшийся Пашинян в интервью французскому телеканалу решил выступить с инсинуациями и в адрес Азербайджана.

Он обвинил нашу страну в стремлении захватить новые территории Армении. «Баку считает сегодняшнюю Армению «Западным Азербайджаном», — отметил армянский премьер.

По его словам, Ильхам Алиев «хочет не мирного договора, а планирует захват новых территорий в Армении».

Пашинян считает, что мир между Ереваном и Баку в данный момент невозможен.

Начнем, пожалуй, с конца. Как ни парадоксально, но Пашинян прав: в данный момент мир между Баку и Ереваном действительно невозможен. Но не по тем абсурдным причинам, которые указал Пашинян.

Главная причина невозможности соглашения о мире – это нынешняя Конституция Армении. А точнее, ее преамбула.

Напомним, что в преамбуле действующей Конституции Армении говорится о том, что основной закон вытекает из принципов и целей, закрепленных в Декларации о независимости Армении.

В свою очередь, в преамбуле Декларации черным по белому отмечено о провозглашении независимости, «основываясь на совместном постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»». То есть, фактически в основном законе Армении продолжает присутствовать пункт, отражающий территориальные претензии к Азербайджану. В таких условиях, как сами понимаете, мир невозможен.

Во-вторых, армянский премьер фантазирует о том, что Азербайджан намерен захватить новые территории. А что, были старые, которые уже захвачены? Когда, где? Мы что-то пропустили? Наоборот, до сих пор под армянской оккупацией все еще находятся 8 азербайджанских сел, о которых, естественно, Пашинян забыл.

И, наконец, о Западном Азербайджане. Мы не будем вдаваться в подробности, пытаясь доказать исторический факт, что Армения создана на азербайджанских землях. Это абсолютно бесполезно.

Обратим внимание на другую сторону медали. В Армении есть немало мечтателей, в том числе и занимающие высокие должности, которые восточную часть Турции называют «Западной Арменией». В таком случае, по логике Пашиняна, Армения усиленно готовится к нападению на Турцию. Бред? Несомненно. Но это пашиняновский бред.

Возникает вопрос: с чего это вдруг Пашинян осмелел, что бросается обвинениями в адрес не только РФ, но и Азербайджана? Ответ кроется опять же в поездке во Францию.

В ходе визита Пашиняна президент Франции Эммануэль Макрон пообещал продолжить накачивать Армению различными видами вооружения. В частности, будут поставлены системы ПВО малой, средней и большой дальности, если Ереван будет в этом нуждаться. А также радары и зенитные ракеты.

Только вот милитаризация Армении – это «мартышкин труд». Если вдруг в Армении кому-то придет в голову шальная мысль применить это оружие против Азербайджана, то «Железный кулак» превратится в «Стальной». И никакой Макрон со своими «голубыми» подчиненными не спасет Армению от катастрофы…