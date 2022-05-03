Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи», – сказал он в проповеди в Архангельском соборе Московского кремля на Радоницу.

Перед нами пример совершенно чудовищной, циничной и лицемерной лжи. Тут вранье все — от первого до последнего слова. Причем, что самое интересное, легко опровергаемое. Потому, что все происходит прямо сейчас, у всего мира на глазах. Свидетелей преступлений слишком много. Отрицать их можно только находясь в каком-то совсем уж замкнутом пространстве.

Тут имеет смысл напомнить о том, что впервые патриарх Кирилл упомянул войну в Украине 27 февраля, на четвертый день вторжения российских военных. Нет, он не осудил очевидный факт военной агрессии против независимого, соседнего государства. Он не осудил гибель мирного украинского населения от российских ударов по Киеву и иным городам Украины.

Нет, в своем выступлении он высказал опасения, что «злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и Русской Церкви», могут одержать верх. О, как! Вчитайтесь в сказанное им. «Не дай Бог, чтобы между Россией и Украиной пролегла страшная черта, обагренная кровью братьев. Мы должны молиться за восстановление мира, за восстановление добрых братских отношений между нашими народами», — отметил патриарх Кирилл после литургии.

Так просто же все — остановить войну и восстановить мир должна та страна, которая все это и начала. Эта страна Россия. Но, патриарх Кирилл не стал требовать от руководства РФ того, что требует весь мир — прекращения кровопролития, агрессии, оккупации соседнего государства. Он говорил о страшной кровавой черте, которую опасно переходить на четвертый день войны, когда уже множество украинцев было убито российскими оккупантами.

Позже, 6 марта, во время проповеди в день Прощеного воскресенья, глава РПЦ высказался о войне в Украине более пространно. Патриарх Кирилл сказал, что «восемь лет идут попытки уничтожить то, что существует на Донбассе». То есть, он повторил ровно то, что озвучивают все российские пропагандисты, от Симоньян до Соловьева, пытаясь «оправдать» совершенно очевидное преступление российского государства против Украины. О том, что Донбасс преспокойно себе жил в составе Украины пока его не решили «спасать» кадровые российские офицеры, он умолчал.

Зато он сказал, что там существует неприятие «так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть», а именно гей-парадов. То есть, глава РПЦ решил «оправдать» войну РФ против Украины тем, что в украинском Донбассе видите ли люди против гей-парадов. Хочу напомнить, что День государственного флага в Москве в 1998 году отметился участием в официальной колонне и концерте на Васильевском спуске платформы сексменьшинств.

Кроме того, в Екатеринбурге при поддержке городской администрации с 2001 по 2005 год проходили «парады любви», которые многие СМИ называли гей-парадами из-за присутствия на них большого количества гомосексуалов. Эти мероприятия были прерваны лишь в 2006 году в связи со скандалом вокруг Московского гей-прайда. Но они же были! И никто войну России из-за этого не объявлял, никто Екатеринбург не бомбил!

Идем далее и вспоминаем, что 14 марта, предстоятель РПЦ передал главе Нацгвардии Виктору Золотову Августовскую икону Божией Матери, чтобы ее образ вдохновлял «молодых воинов Росгвардии, которые принимают присягу, которые вступают на путь защиты Отечества». Золотов поблагодарил патриарха и отметил, что нацгвардейцы тоже принимают участие в «специальной военной операции». То есть, в войне против Украины, в убийстве мирного населения Украины, в изнасилованиях женщин и мужчин, в мародерстве.

И вот, после всего этого, мы слышим от патриарха Кирилла о том, что «Россия никогда ни на кого не нападала и ни с кем не намерена воевать». Это доказывает, что РПЦ, превращенная по сути в один из инструментов управления массами со стороны руководства РФ, всего лишь продолжает зомбировать собственное население, которое, говоря словами классика, само обманываться радо. Да, подавляющее большинство россиян не хотят выходить из созданного ими мирка. В котором Россия — не агрессор, в котором она всегда права.

Реальность же такова, что Россия виновна в поддержке сепаратизма в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, Донбассе. Она аннексировала украинский Крым и совершила Геноцид в Буче, она разрушила Мариуполь, устроила бомбежки Киева, Харькова, Чернигова, Одессы. Ее скорейшего поражения в войне в Украине хотят миллиарды людей в мире. Что бы ни говорил на сей счет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.