На фоне напряженных отношений с Азербайджаном из-за сбитого в декабре прошлого года, принадлежащего AZAL пассажирского самолета, Россия продолжает демонстрировать открытые демарши против Баку. Так, 4 мая депутата парламента Азербайджана Азера Бадамова не впустили на территорию России.

Как сообщил РИА Новости информированный источник, основанием для этого стали неоднократные высказывания Бадамова, которые носили антироссийский и русофобский характер.

Еще в феврале текущего года Бадамов жестко ответил депутату Госдумы Николаю Валуеву, который позволил себе оскорбительные высказывания в адрес азербайджанцев и призвал закрыть азербайджанские диаспорские организации в России, ограничить бизнес, выдворить незаконно проживающих на территории страны азербайджанцев, а законно проживающих — поставить на военный учет и отправить на фронт и т.д.

В ответ на это Бадамов вполне заслуженно дал характеристику самому Валуеву назвав его «редким экспонатом тупиковой ветви эволюции, в своем развитии застрявшим где-то между неандертальцем и хомо сапиенсом». Интересно, что в этой фразе антироссийского и русофобского нашли власти России, что не пустили Бадамова на территорию своей страны?

При этом, как указал источник РИА Новости, примененная к Бадамову мера носит исключительно персональный характер и не влияет на неизменный курс России на развитие союзнических и партнерских отношений с Азербайджаном.

Давайте разбираться в чем же заключается проблема? Бадамов ответил Валуеву на его оскорбление азербайджанцев, которых он назвал «шоблой-воблой». И как можно видеть слова Бадамова о Валуеве никоим образом не были направлены против России и нисколько не противоречили духу российско-азербайджанских отношений.

Более того, Бадамов входил в состав официальной делегации, которая направлялась в Астрахань по приглашению вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области для участия в мероприятиях, посвященных 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева. То есть, Бадамов должен был быть в числе тех, кто способствует укреплению российско-азербайджанских отношений на конкретном мероприятии.

Однако в московском аэропорту депутата развернули обратно в Баку. И это произошло в те моменты, когда властям Азербайджана из Кремля поступают различные сигналы о необходимости преодоления напряженности между двумя странами. Вопиющим случаем с Бадаловым были перечеркнуты все попытки возобновить диалог.

Примечательно, что накануне инцидента Азербайджан посетил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который передал президенту Ильхаму Алиеву приглашение от российского лидера Владимира Путина для принятия участия в мероприятиях по случаю на 80-летия победы в Великой отечественной войне в Москве. А еще ранее Путин адресовал Алиеву письмо. Как же после случившегося инцидента можно расценивать данные шаги?

Фактически этим демаршем власти России перечеркнули на нет усилия патриарха Московского и всея Руси. Складывается устойчивое ощущение, что Кремль обставляет ситуацию так, чтобы она воспринималась не как бюрократическая ошибка или упущение, а тщательно запланированный выпад в адрес Азербайджана с демонстративным унижением самого Бадалова, которого без каких-либо заранее уведомлений просто выдворили из России. Эти моменты невольно заставляют усомниться в искренности российской политики в отношении Азербайджана.

Подобная практика в первую очередь вредит интересам самой России, демонстрирующей соседним странам имперское высокомерие. В наши дни азербайджано-российские отношения проходят суровое испытание на прочность и инцидент с Бадамовым ставит под сомнение искренность звучащих из Кремля заявлений о верности духу стратегического союзничества.