Украине необходимо изменение философии поставок вооружений. В частности, Киеву должны поставляться танки.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Нам нужно изменение философии поставок вооружений. Под этим я имею в виду, что современные боевые танки также должны быть поставлены. Мы ожидаем, что США поставят нам свои танки «Абрамс», а Германия – «Леопард-2″. Это те современные танки, которые нужны Украине на поле боя», – сказал Шмыгаль.

3 сентября премьер-министр Украины посетит Берлин, 4 сентября у него запланирована встреча с канцлером Германии Олафом Шольцом.