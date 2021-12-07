Школьница из Мексики сбежала от своего мужа, с которым ее заставили вступить в брак, но за этот поступок попала в тюрьму, пишет New York Post.

По информации СМИ, инцидент произошел в мексиканском штате Герреро. Семья 14-летней Анаэли заставила дочь выйти замуж за незнакомца, чьи родные заплатили $9300. Пока родственники готовились к свадьбе, школьница сбежала из дома и поселилась у своего 15-летнего друга.

«Девочку не интересовала свадьба. Она просто хотела сохранить свою свободу, жизнь и безопасность», — прокомментировал правозащитник Абель Баррера.

По словам мужчины, браки по договоренности между несовершеннолетними в Мексике распространены в бедных регионах, несмотря на запрет, принятый в 2019 году.

«Она бы должна была работать, готовить еду, делать уборку, заниматься хозяйством», — рассказал Баррера.

Узнав, что невеста сбежала, семья жениха попросила полицейских из общины отыскать ее. В итоге Анаэли нашли и отправили в тюрьму за побег.

Пока школьница сидела за решеткой, ей предложили два варианта: согласиться на брак или вернуть $2600, потраченных на свадьбу семьей жениха. Однако в дело вмешались полицейские штата, освободившие Анаэли из тюрьмы.

Затем сама девочка и ее друг были помещены под охрану в рамках системы комплексного развития семьи в Мекcике. (gazeta.ru)